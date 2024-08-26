Утром 26 августа в Кривом Роге прогремели взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного.

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Там было громко

Россия массированно атакует Украину после долгого перерыва. Взрывы в Кривом Роге подтвердил Александр Вилкул. Он отметил, что нельзя ничего фотографировать и выкладывать в сеть, ведь это может сыграть на руку врагу.

К слову, оперативно информацию об атаке – читайте в нашем телеграмме.

Сейчас это все детали, которые известны о взрывах в Кривом Роге.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.