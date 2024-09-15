Около полуночи там жители города слышали взрывы. Вероятно, туда летел русский беспилотник.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

Воздушные Силы предупреждали об опасности атаки БПЛа для Кривого Рога в 23:35.

"БПЛА на Кривой Рог с восточного направления", – писали в ВС.

Потом жителей попросили пройти в укрытие, а в городе раздались взрывы.

В Кривом Роге слышны звуки взрывов,

– писали корреспонденты Суспильного в 23:40.

Местные власти о деталях и возможных последствиях взрывов не сообщали.

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте