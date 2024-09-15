Майже опівночі там чули вибухи. Ймовірно, туди летів російський безпілотник.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Повітряні Сили попереджали про небезпеку атаки БпЛа для Кривого Рогу о 23:35.

"БПЛА на Кривий Ріг зі східного напрямку", – писали у ПС.

Згодом мешканців попросили пройти в укриття, а у місті пролунали вибухи.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів,

– повідомляли кореспонденти Суспільного о 23:40.

Місцева влада про деталі та можливі наслідки вибухів не повідомляла.

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