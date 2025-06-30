Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Воздушную тревогу для Днепропетровской области объявили около 08:40. Уже в 09:11 сигнал опасности прозвучал для Кривого Рога и территориальной общины. Ориентировочно в 09:51 в городе прогремели первые взрывы. Позже громко было снова.

Повторные взрывы в Кривом Роге, сообщили корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что в результате дроновой атаки по Кривому Рогу есть попадания. Чиновник призвал соблюдать информационную тишину, ничего не снимая и не публикуя в сеть.

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