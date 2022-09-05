Речь идет о домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва. Сообщения о громких звуках появились в СМИ около 19:30.

Кстати Россияне цинично обстреляли Зеленодольск и Никополь: врачи борются за жизнь пострадавших

2 ракетных удара по району

Впоследствии глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что около в 19:00 враг нанес 2 ракетных удара по Криворожскому району. По его словам, последствия выясняются.

В сети обнародовали фото, как над местом ударов вздымается дым. О пострадавших или разрушениях пока ничего неизвестно.

Попадание по нефтебазе

В ГСЧС подтвердили, что к вечеру враг ударил ракетами по Карповской общине Криворожского района. Рассказали, что оккупанты уничтожили нефтебазу и все запасы топлива, которое было там.

Загорелся сильный пожар. На месте работают пожарные.

Обстрелы Днепропетровщины

Лукашук рассказал, что россияне обстреливали другие общины области в течение дня.

Например, в полдень в Апостоловской общине из-за обстрела "Ураганами" произошел пожар, потому что снаряд попал в газопровод. Там повреждены 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и три десятка солнечных панелей.

Три человека пострадали: две женщины 59 и 78 лет и 72-летний мужчина. Их всех забрали в больницу. Еще одна женщина погибла .

. Также оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Там были обнаружены современные боевые элементы и обломки снарядов. Их уже обезвредили пиротехники.

Днем враг ударил и по Никопольскому району. В результате возник пожар в поле. Огонь уничтожил пшеницу и лесополосу на площади 3,5 гектара. На месте удара возникли две воронки, но, к счастью, люди не пострадали.

Напомним, что ночью 3 сентября оккупанты выпустили по Днепропетровской области 5 крылатых ракет. Часть летела на Днепр. Все удалось сбить силам ПВО.

Ущерб наделал обломки ракет – возникли несколько пожаров. Пожарные их быстро ликвидировали, так что обошлось без пострадавших.

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