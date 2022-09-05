Мовиться про будинки, які розташовані поряд з епіцентром вибуху. Повідомлення про гучні звуки з'явились у ЗМІ близько 19:30.

До речі Росіяни цинічно обстріляли Зеленодольськ та Нікополь: лікарі борються за життя постраждалих

2 ракетних удари по району

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що близько о 19:00 ворог завдав 2 ракетних удари по Криворізькому району. За його словами, наслідки з‘ясовують.

У мережі оприлюднили фото, як над місцем ударів здіймається дим. Про постраждалих чи руйнування наразі нічого невідомо.

Влучання по нафтобазі

У ДСНС підтвердили, що надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Розповіли, що окупанти знищили нафтобазу та всі запаси палива, що було там.

Зайнялась сильна пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Обстріли Дніпропетровщини

Лукашук розповів, що росіяни обстрілювали інші громади області протягом дня.

Наприклад, опівдні в Апостолівській громаді через обстріл "Ураганами" сталася пожежа, бо снаряд влучив у газопровід. Там пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало: дві жінки 59 та 78 років та 72-річний чоловік. Їх усіх забрали до лікарні. Ще одна жінка загинула.

Також окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Там виявили сучасні бойові елементи та уламки снарядів. Їх вже знешкодили піротехніки.

Вдень ворог вдарив й по Нікопольському району. Внаслідок цього виникла пожежа в полі. Вогонь знищив пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектара. На місці удару виникли дві воронки, але, на щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, що вночі 3 вересня окупанти випустили по Дніпропетровській області 5 крилатих ракет. Частина з них летіла на Дніпро. Усі вдалося збити силам ППО.

Шкоди наробили уламки ракет – виникли кілька пожеж. Вогнеборці їх швидко ліквідували, тож минулося без постраждалих.

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