В Кривом Роге раздались взрывы

Ночью 19 мая в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели взрывы. Глава военной администрации города подтвердил взрывы и призвал граждан соблюдать правила безопасности.

Александр Вилкул призвал не фиксировать ничего на фото и видео, ведь какими-либо кадрами с работой ПВО или прилетами может воспользоваться враг.

Обратите внимание В Киеве и большинстве областей тревога: есть угроза атаки "Шахедами"

Детали взрывов в городе Александр Вилкул не раскрыл, поскольку воздушная тревога по состоянию на 2:20 уже продолжается по всей стране.

Основные правила безопасности

Однако, учитывая последние громкие скандалы, считаем необходимым напомнить основное, что нужно помнить во время воздушной тревоги:

прячьтесь в укрытиях, за правилом двух стен или в ванной комнате. Не игнорируйте сигналы тревоги, ведь предсказать, куда будет бить враг или куда могут упасть обломки сбитой цели – невозможно;

ни в коем случае не публикуйте в сети фото и видео, на которых видна работа сил ПВО. Этим вы подвергаете опасности наших воинов и собственно противовоздушную оборону, и, соответственно, себя;

не публикуйте фото или видео с последствиями прилетов или адреса мест попаданий, ведь вы только корректируете вражеский огонь;

не публикуйте в сети фото или видео, на которых видны обломки вражеских дронов с серийными номерами, поскольку это тоже может помочь противнику.

Соблюдайте правила безопасности и заботьтесь об информационной гигиене, доверяйте только проверенным источникам и берегите себя!