Информация о звуках взрывов поступила около 11:25. Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул после взрывов написал, что "все нормально".

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Тревогу объявили только в Днепропетровской области

Вилкул отметил, что больше деталей будет обнародовано позже.

Добавим, что воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 11:15. В Воздушных Силах ВСУ в 11:15 предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области.

Уже в 11:16 мониторинговые группы сообщили о взрывах в Кривом Роге.

Следует обратить внимание, что воздушная тревога была объявлена только в Днепропетровской области. В остальных регионах Украины тревогу не объявляли.

В то же время в 11:36 появилась информация, что в районе Кривого Рога был обезврежен БПЛА-разведчик. Сообщается, что после доразведки будет объявлен отбой.

Глава районной военной администрации Евгений Ситниченко отметил работу ПВО.

"Спасибо нашим ПВО. Все в нашем районе хорошо. Слава Украине", – написал он.

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