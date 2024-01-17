Взрывы в Кривом Роге раздались около 11 часов. Заметим, что тревогу в области объявили еще в 10.15.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге

Ракета на Кривой Рог,

– в 10:56 предупредили в Воздушных силах.

Уже в 11:00 журналисты Суспильного сообщили, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов.

Мониторинговые каналы писали, что в направлении города следовала ракета Х-31П или Х-59.

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