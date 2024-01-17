Взрывы в Кривом Роге раздались около 11 часов. Заметим, что тревогу в области объявили еще в 10.15.
Важно По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза атаки "Кинжалами"
Что известно о взрывах в Кривом Роге
Ракета на Кривой Рог,
– в 10:56 предупредили в Воздушных силах.
Уже в 11:00 журналисты Суспильного сообщили, что в Кривом Роге слышны звуки взрывов.
Мониторинговые каналы писали, что в направлении города следовала ракета Х-31П или Х-59.
Обратите внимание Все гражданские: в Харькове в результате удара пострадали почти 2 десятка человек
Оккупанты с вечера атакуют Украину ракетами и "Шахедами"
- Вечером 16 декабря россияне нанесли ракетные удары с С-300 по Харькову. Оккупанты частично разрушили здание больницы. Также пострадали 19 домов. Уже известно о 17 раненых. К сожалению, один человек погиб.
- Ночью агрессор массированно атаковал дронами-камикадзе в Одессу. Горели квартиры и авто. Пострадали 3 человека.
- Кстати, утром в Одессе снова раздались взрывы. Агрессор мог нанести удар ракетами.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью россияне выпустили 20 "Шахедов". Защитники неба сбили почти все – 19.
- ПВО отработала в Одесской, Запорожье, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.