В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте авто: он уже получил подозрение
В Кропивницком водитель сбил военнослужащего ТЦК и провез его на капоте машины несколько кварталов. Сейчас мужчине уже сообщили о подозрении.
Об этом рассказала пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Яна Шасс, сообщает Общественное.
Что произошло в Кропивницком?
В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел вблизи одной из автозаправочных станций: там военнослужащий вместе с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов.
Водитель отказался их предоставить, после чего привел автомобиль в движение, когда военнослужащий находился перед машиной. В результате этого мужчина оказался на капоте автомобиля,
– отметила Яна Шасс.
Ранее сообщалось, что пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь: по информации военных, его состояние удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает.
Известно, что водителю также уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 350 "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".
Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Конфликты с ТЦК в Украине: последние новости
17 апреля инцидент произошел в Яворовском РТЦК и СП, что на Львовщине: в помещение ворвались трое человек, которые совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны. Правоохранители уже установили личности злоумышленников – ими оказались жители Яворова в возрасте 30 и 34 года.
Конфликт между гражданскими и военными ТЦК произошел также во Львове. Там женщины во время мобилизационных мероприятий начали нападать на военнослужащих и правоохранителей.
До этого в Луцке во время проверки документов у военнообязанных группа подростков пыталась препятствовать военным ТЦК и применила физическую силу. Мужчину, который отказался показывать документы, доставили в ТЦК.