В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте авто: он уже получил подозрение

В Кропивницком водитель сбил военнослужащего ТЦК и провез его на капоте машины несколько кварталов. Сейчас мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом рассказала пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Яна Шасс, сообщает Общественное.

Что произошло в Кропивницком?

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел вблизи одной из автозаправочных станций: там военнослужащий вместе с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов.

Водитель отказался их предоставить, после чего привел автомобиль в движение, когда военнослужащий находился перед машиной. В результате этого мужчина оказался на капоте автомобиля,

– отметила Яна Шасс.

Ранее сообщалось, что пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь: по информации военных, его состояние удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает.

Известно, что водителю также уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 350 "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".

Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

