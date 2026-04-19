Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте авто: он уже получил подозрение
19 апреля, 12:54
3

В Кропивницком мужчина провез военного ТЦК на капоте авто: он уже получил подозрение

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Кропивницком водитель сбил военнослужащего ТЦК и провез его на капоте автомобиля несколько кварталов.
  • Водителю уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 350, предусматривающей наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

В Кропивницком водитель сбил военнослужащего ТЦК и провез его на капоте машины несколько кварталов. Сейчас мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом рассказала пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Яна Шасс, сообщает Общественное.

Что произошло в Кропивницком?

В прокуратуре рассказали, что инцидент произошел вблизи одной из автозаправочных станций: там военнослужащий вместе с правоохранителями остановил автомобиль для проверки документов.

Водитель отказался их предоставить, после чего привел автомобиль в движение, когда военнослужащий находился перед машиной. В результате этого мужчина оказался на капоте автомобиля, 
– отметила Яна Шасс.

Ранее сообщалось, что пострадавшему сразу оказали необходимую медицинскую помощь: по информации военных, его состояние удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает.

Известно, что водителю также уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 350 "Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".

Санкция статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Конфликты с ТЦК в Украине: последние новости

  • 17 апреля инцидент произошел в Яворовском РТЦК и СП, что на Львовщине: в помещение ворвались трое человек, которые совершили попытку нападения на военнослужащих взвода охраны. Правоохранители уже установили личности злоумышленников – ими оказались жители Яворова в возрасте 30 и 34 года.
     

  • Конфликт между гражданскими и военными ТЦК произошел также во Львове. Там женщины во время мобилизационных мероприятий начали нападать на военнослужащих и правоохранителей.
     

  • До этого в Луцке во время проверки документов у военнообязанных группа подростков пыталась препятствовать военным ТЦК и применила физическую силу. Мужчину, который отказался показывать документы, доставили в ТЦК.