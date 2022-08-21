В Кропивницком нашли мертвым местного главу СБУ: за дело взялось ГБР

Кропивницкого главу СБУ Александра Наконечного нашли мертвым. Делом уже занимаются следователи ГБР, которые установят все обстоятельства смерти.

Об этом сообщила представитель СБУ в регионе Юлия Ткач. Она отметила, что в СБУ, а также в ГБР тщательно изучают обстоятельства смерти Александра Наконечного.

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Детали обещают сообщить позднее

Пока известно лишь то, что начальника Управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного обнаружили мертвым. Произошло это вечером 20 августа в самом Кропивницком.

После того как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общественность,

– подчеркнула Ткач.

Что известно об Александре Наконечном

Родился в Винницкой области в семье правоохранителя. Как рассказывал сам Наконечный, он всегда мечтал посвятить свою жизнь служению народу Украины.

В 2006 году закончил Национальную академию СБ Украины. После этого его направили на прохождение службы в Управлении СБУ в Винницкой области. Там он прослужил год, после чего Наконечного перевели в Киев.

Он также рассказывал, что до назначения в Кировоградскую область на протяжении двух лет работал в отделе контрразведки. Но и это еще не все, ведь больше десяти лет он отдал подразделению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Киеве.

Отметим, что 16 января 2021 года, в соответствии с приказом президента Украины Владимира Зеленского, стал главой Управления СБУ в Кировоградской области.

СБУ продолжает задерживать предателей

Напомним, что на днях сотрудникам СБУ удалось задержать российского агента. По данным правоохранителей, он сумел "провести" к Киеву 128 единиц техники оккупантов.

Как рассказали в СБУ, изменником Украины оказался житель Сумщины. Его раньше завербовали спецслужбы страны-агрессора. Так что с 24 февраля он активно сотрудничал с врагом. Более того, предложил оккупантам стать их проводником, чтобы они могли безопасно дойти до столицы.

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