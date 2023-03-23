Братья-близнецы всегда мечтали быть военными. С 2014 они вместе защищали Украину и погибли в бою в первый день вторжения. Проститься с Героями смогли только через 13 месяцев после гибели.

Обратите внимание Почти год не знали, что произошло: в Киевской области попрощались с командиром взвода спецназначения

Одними из первых дали бой врагу

Мать Героев Елена Бойко рассказала, что ее сыновья погибли 24 февраля 2022 у поселка Беловодск Луганской области, где одними из первых давали отпор врагу.

Владислав и Ростислав хотели учиться в военном училище, но тогда их подвело зрение, из-за чего они поступили в строительное. Но потом все же пошли в армию. Впоследствии им было предложено участие в миротворческой миссии в Ливане в 2000 году. Там они были год.



Прощание с братьями Бойками в Кропивницком / Фото Суспільне Кропивницкий

После возвращения, решили работать в полиции, вспоминает мать. Поступили в Киевский университет внутренних дел. Работали по специальности. Однако в 2014 году решили пойти воевать за Украину.

С 2021 года братья были в Луганской области. В последний раз они разговаривали с родителями того страшного дня.

Последние слова, когда они позвонили по телефону, сказали: "Мама, папа, простите, если мы чем-то провинились перед вами, но вряд ли мы выстоим. Потому что силы – совсем не равны. На нас движется целая колонна танков",

– вспоминает мама.

В Киевской области похоронили воина, которого с лета считали пропавшим без вести

23 марта в Буче провели в последний путь командира взвода спецназначения старшего лейтенанта Александра Пилипца.

Он считался пропавшим без вести после боя у села Белогорка Херсонской области 12 июля 2022 года.

Только 16 марта этого года его тело опознано в одном из бюро судмедэкспертизы Николаевщины. После чего тело воина отдали на погребение.

После прощания воина похоронили в Ирпене.