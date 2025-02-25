Во время воздушной тревоги громко было в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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Вечером 25 февраля россияне атакуют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Во время атаки взрывы прогремели на территории Кировоградской области.
Во время воздушной тревоги громко было в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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