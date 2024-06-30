В Кропивницком слышали звуки взрывов около 21:20. Существует угроза использования баллистического оружия.

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В Кропивницком раздался взрыв

Вечером, 30 июня, в 21:15 в Кировоградской области прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о ракете, которая двигалась в сторону города и призывала не игнорировать опасность.

Уже через несколько минут, по данным корреспондентов Суспильного, в Кропивницком раздался громкий взрыв. Уже в 21:25 в области раздался отбой воздушной тревоги.

По состоянию на данный момент никакой информации о последствиях взрыва, вероятных повреждениях или пострадавших не было обнародовано. Очевидно детали по этому поводу местные власти обнародуют несколько позже.

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