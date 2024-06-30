У Кропивницькому чули звуки вибухів близько 21:20. Існує загроза використання балістичної зброї.
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У Кропивницькому пролунав вибух
Ввечері, 30 червня, о 21:15 у Кіровоградській області пролунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про ракету, яка рухалася у бік міста та закликали не ігнорувати небезпеку.
Вже через кілька хвилин, за даними кореспондентів Суспільного, у Кропивницькому пролунав гучний вибух. Вже о 21:25 в області пролунав відбій повітряної тривоги.
Станом на цю хвилину жодної інформації про наслідки вибуху, ймовірні пошкодження чи постраждалих, оприлюднено не було. Вочевидь деталі щодо цього місцева влада оприлюднить дещо пізніше.