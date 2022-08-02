Скандал в Кропивницком: во время тревоги парня не впускали в укрытие и обзывали трусом

В Кропивницком 18-летнего парня не пускали в школьное укрытие. Его оскорбляли и называли трусом.

Инцидент произошел во время воздушной тревоги 31 июля. Юноша пытался пройти в укрытие школы №14.

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Ты что, боишься этого, сирены?

Сторож школы отказывался пускать 18-летнего юношу Нестора в укрытие. Он аргументировал это тем, что парень – трус. Мол, если сторож сам не боится, то и ему нечего бояться.

В помещение меня впустили, но вахтер не хотел пропускать в укрытие. Я настоял на том, чтобы пройти, это моя безопасность. Он все время упорствовал, а когда я стал еще больше настаивать на своем, то перешел на оскорбления и просто хамское поведение,

– рассказал Нестор.

В укрытие парня все же упустили, но через 7 минут после начала тревоги. Но и на этом история не окончилась. Работник школы начал говорить Нестору, чтобы он "уходил отсюда". Молодой человек ответил, что останется в укрытии до отбоя тревоги. Все это время его постоянно оскорбляли.

Что говорит руководство школы

Директор школы сказал, что дежурный не мог этого сделать. Ведь у него внучка в Харькове и это для него очень болезненная тема.

Я не верю, вчера такой человек был, что не мог так сделать, потому что у него внучка в Харькове была под ракетными ударами. Так что он не мог так поступить, для него это очень болезненная тема. Вообще мы людей пускаем,

– заявил директор.

Однако в сети появилось видеодоказательство того, что Нестор говорил правду. Его можно просмотреть по ссылке.

Между тем, заместитель директора по хозяйственной части сказал, что сторож вообще не обязан пускать людей. Тем более, с одним человеком в укрытии он сидеть не будет.

"Как он может вас впустить, если не знает вас? Тем более вы знаете, какая сейчас ситуация. Я, конечно, разберусь с этим дежурным... Вообще он не обязан впускать людей. Если бы там женщина была, дети были, то можно было бы упустить, а так… Если бы здесь еще люди были, то заходите, а так он же не может покинуть свой пост и сидеть с ним в укрытии…" – сказал зам.

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