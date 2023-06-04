По состоянию на 04:18 воздушная тревога продолжается во всех областях Украины. Около 03:30 в Кропивницком услышали взрывы. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Около 04:08 СМИ сообщили о взрыве в Сумах.

Обратите внимание По всей Украине – воздушная тревога: сообщают о крылатых ракетах в небе

Вскоре после сообщения о взрывах в Кропивницком в Кировоградской ОВА обратились к людям с призывом оставаться в укрытиях гражданской защиты. Находиться в местах безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Такой "контент" может помочь российским оккупантам.

На подступах к Киеву работает ПВО

Жителей многих областей предупреждают об угрозе ракетного удара или атаки дронами-камикадзе. Около 02:07 известили, что защитники украинского неба уже работают на подступах к Киеву.

Воздушная тревога продолжается. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

К слову, в последнее время российские оккупанты фактически каждую ночь атакуют украинскую столицу.