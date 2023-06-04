Станом на 03:50 повітряна тривога триває у всіх областях України. Близько 03:30 у Кропивницькому почули вибухи. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає. Близько 04:08 ЗМІ повідомили про вибух у Сумах.

Зверніть увагу По всій Україні – повітряна тривога: повідомляють про крилаті ракети у небі

Водночас невдовзі після повідомлення про вибухи у Кропивницькому у Кіровоградській ОВА звернулися до людей з закликом залишатися в укриттях цивільного захисту. Перебувати у місцях безпеки потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Окрім того, людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Такий "контент" може неабияк допомогти російським окупантам.

На підступах до Києва працює ППО

Жителів багатьох областей попереджують про загрозу ракетного удару або атаки дронами-камікадзе. Близько 02:07 сповістили, що захисники українського неба вже працюють на підступах до Києва.

Повітряна тривога триває. В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– мовиться у повідомленні.

До слова, останнім часом російські окупанти фактично щоночі атакують українську столицю.

Росіяни увечері атакували передмістя Дніпра

Російські окупанти увечері 3 червня завдали терористичний удар по передмістю Дніпра. Ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками. Місцеві жителі опинилися під завалами.

На місце удару негайно прибули рятувальники. Триває пошуково-рятувальна операція. За даними ДСНС України, під завалами можуть перебувати двоє людей.

Внаслідок терористичної атаки постраждали щонайменше 20 людей. Серед них – 5 дітей. Троє неповнолітніх – у важкому стані. Госпіталізація знадобилася 17 людям.

Переглянути відео з місця удару можна тут.