"Шальная пуля" или демобилизация: в Крыму на стрельбище погибла российская пропагандистка

Светлана Бабаева работала "журналисткой" во временно оккупированном Крыму. Она умерла из-за несчастного случая на полигоне.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Бабаева была руководителем филиала "Россия сегодня" в Симферополе.

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Пропагандистка находилась на учебно-тренировочном полигоне, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она погибла там из-за несчастного случая. Детали российские СМИ не сообщают.

Реакция другого пропагандиста

Дмитрий Киселев, являющийся гендиректором "Россия сегодня", назвал Бабаеву "профессионалкой". Он отметил, что она якобы имела яркую журналистскую биографию.

Теплый человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленту", желая поддержать наших героев. Шальная пуля…, – сказал Киселев.

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