В Крыму раздаются взрывы: мог затонуть корабль

Во временно оккупированном Крыму утром раздаются взрывы. В Черном море виднеется дым.

Местные телеграм-каналы предполагают, что под ударом могло оказаться российское судно. В сети также публикуют кадры, на которых видно какое-то судно и дым возле него, передает 24 Канал.

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Тревожное утро в Крыму

Около 6 утра в сети начали сообщать о взрывах во временно оккупированном Крыму. Неспокойно было в районе поселка Симеиз и Мисхора, что неподалеку от Ялты.

Взрыв вблизи временно оккупированного Крыма: смотрите видео

Сначала в акватории Черного моря прогремели взрывы, а впоследствии – в небо поднялся столб дыма. Местные телеграм-каналы предполагают, что мог затонуть российский корабль, ведь звуков пусков ракет, которые могли бы объяснить дым в море, не было слышно. Пока неизвестно, что произошло во временно оккупированном Крыму. Официальных сообщений от российских властей не было.

В сети также публикуют кадры, на которых видно, как рядом с местом, откуда поднимается дым, курсирует корабль.

Дым над акваторией Черного моря: смотрите видео

Кроме того, в районе взрывов в небе появились российские вертолеты Ми-8. Местные жители отмечают, что борта летают очень низко, и предполагают – если что-то произошло с российским кораблем, то могла начаться спасательно-поисковая операция. Позже в небе появился и вертолет Ка-27. К слову, это корабельный противолодочный вертолет, который предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях различного класса. Есть также модификация Ка-27ПС – этот борт предназначен для поисково-спасательных операций.

Телеграм-канал "Крымский ветер" также сообщает, что над Черным морем, неподалеку от места взрывов, фиксируется американский БПЛА-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12. Он взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии и ведет разведку в акватории Черного моря на расстоянии до 120 километров от берегов Крыма.

Журналист Андрей Цаплиенко предположил, что в Черном море мог затонуть большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Тревожной для россиян была и ночь

Российское минобороны в очередной раз заявило об атаке беспилотников. Оккупанты жалуются, что дроны фиксировали над Белгородской и Воронежской областями. Традиционно россияне заявили о якобы успешной работе "пе-ве-о" и отчитались о трех сбитых БПЛА.

Кроме того, оккупанты заявили, что дроны также якобы сбивали над Черным морем. Российское минобороны сообщило о якобы "6 сбитых беспилотниках".