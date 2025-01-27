Так, 25 января взрывы раздавались в ряде городов на полуострове, в частности Евпатории и Саках, передает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Атеш".

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Россияне прячут технику от БпЛА

Агенты "Атеш" сообщили о новом месте стоянки военной техники вооруженных сил России возле Феодосии. Отмечается, что таких объектов в Крыму становится больше на фоне точных атак украинских дронов.

Из-за значительных проблем с техникой россияне пытаются ее максимально рассредоточить на полуострове, чтобы уберечь.

Партизаны отмечают, что тайно организовать перемещение техники противнику не удается, и они фиксируют все их действия и новые координаты, которые затем передают Силам обороны. "Скоро оккупанты будут перемещаться только пешком", – пообещали в движении сопротивления.

Россияне разбрасывают технику по полуострову, пытаясь сохранить ее остатки / Фото "Атеш".

К слову, 26 января Силы обороны Украины ударили по складам хранения российских ударных БПЛА в Орловской области, что привело к поражению бетонированных сооружений с термобарическими боевыми частями.