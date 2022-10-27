Оккупанты в Крыму начали активнее перегонять военную технику

В оккупированном Крыму возросла интенсивность передвижения российской военной техники. Ее активное движение было замечено на трассе "Таврида".

Заметили, что колонны с техникой двигаются в сторону материковой Украины. Однако некоторые эшелоны направляются в Керчь.

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Преимущественно оккупанты перекидывают военные грузовики и заправщики. Кстати, 14 октября сообщили, что во временно оккупированный Крым прибыл очередной эшелон с оружием из Беларуси.

Какая ситуация с Крымским мостом

Также журналисты отметили, что на заправках в направлении Керчи и съездах появились баннеры, что проезд по Керченскому мосту открыт "только для легковых авто".

В российском правительстве ранее заявляли, что движение грузового транспорта по автомобильной части моста будет открыться не ранее, чем 1 декабря текущего года.

Кстати, 18 октября перед Крымским мостом в России образовалась гигантская очередь из автомобилей. оккупанты, похоже, тщательно проверяли каждый автомобиль, который хотел въехать на полуостров.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, после которого вспыхнул масштабный пожар. По версии российских следователей, там взорвали грузовик, что привело к обрушению двух пролетов автомобильной дороги.

Путин традиционно обвинил украинские спецслужбы, назвав взрыв "терактом".

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