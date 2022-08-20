Легионеров становится все больше. Они оттачивают навыки работы с оружием, изучают тактическую медицину и проходят физическую подготовку.

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Новые батальоны заменят на фронте других легионеров для восстановления личного состава.

Легионеров становится все больше, а наши знания и навыки, приобретенные в разгаре сражений, все более точные и смертоносные для путинской армии,

– отметили в легионе.

Показали также видео подготовки россиян.

Что известно о легионе "Свобода России"

В марте бывшие российские военные создали легион "Свобода России" и присоединились к ВСУ, чтобы воевать против режима путина.

За первые сутки после создания легион получил более 300 заявок на вступление. Сейчас туда входят не только россияне, но и белорусы, решившие сложить оружие.

Алгоритм вступления в легион прост: сложить оружие; сдаться в плен ВСУ; сообщить о желании вступить в легион; пройти необходимую проверку. Чтобы украинские защитники сразу понимали намерение русских солдат, был создан специальный жест.

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