Легіонерів стає все більше. Вони відточують навички роботи зі зброєю, вивчають тактичну медицину та проходять фізичну підготовку.

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Нові батальйони замінять на фронті інших легіонерів для відновлення особистого складу.

Легіонерів стає все більше, а наші знання та навички, набуті в розпалі битв, все точніші і смертоносніші для путінської армії,

– зазначили у легіоні.

Показали також відео підготовки росіян.

Що відомо про легіон "Свобода Росії"

У березні колишні російські військові створили легіон "Свобода Росії" та приєдналися до ЗСУ, аби воювати проти режиму путіна.

За першу добу після створення легіон отримав понад 300 заявок на вступ. Зараз туди входять не лише росіяни, але й білоруси, які вирішили скласти зброю.

Алгоритм вступу у легіон простий: скласти зброю; здатися у полон ЗСУ; повідомити про бажання вступити у легіон; пройти необхідну перевірку. Щоб українські захисники одразу розуміли намір російських солдатів, було створено спеціальний жест.

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