Легіон "Свобода Росії" має на меті не лише допомогу ЗСУ у боротьбі з окупантами, а й ліквідувати путінську тиранію. У легіон запрошують усіх російських солдатів, які не хочуть воювати проти України та прагнуть зберегти своє життя.
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Спеціальний жест
Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" дуже простий:
- скласти зброю;
- здатися у полон ЗСУ;
- повідомити про бажання вступити у легіон;
- пройти необхідну перевірку.
Для того, щоб герої ЗСУ одразу розуміли намір російських солдатів, було створено спеціальний жест:
Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" / Фото "Свобода Росії"
Російських солдатів та офіцерів закликають відмовитися від вчинення злочину проти України та боротися з путінським режимом.
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