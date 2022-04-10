Легіон "Свобода Росії" має на меті не лише допомогу ЗСУ у боротьбі з окупантами, а й ліквідувати путінську тиранію. У легіон запрошують усіх російських солдатів, які не хочуть воювати проти України та прагнуть зберегти своє життя.

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Спеціальний жест

Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" дуже простий:

скласти зброю;

здатися у полон ЗСУ;

повідомити про бажання вступити у легіон;

пройти необхідну перевірку.

Для того, щоб герої ЗСУ одразу розуміли намір російських солдатів, було створено спеціальний жест:

Алгоритм вступу у легіон "Свобода Росії" / Фото "Свобода Росії"

Російських солдатів та офіцерів закликають відмовитися від вчинення злочину проти України та боротися з путінським режимом.

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