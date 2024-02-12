В России оккупанты гонялись за вражеским БпЛА. Для того, чтобы перехватить "озорника", противник поднял в небо ударный вертолет.
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Как ловили "проказника"
В сети появилось видео, на котором российские пилоты на Ми-24 пытаются перехватить неизвестный беспилотник над Ленинградской областью.
Так, около 15:00 члены экипажа вражеского вертолета организовали слежку за дроном на довольно близком расстоянии. Впрочем, огонь они не вели. Очевидно, из-за того, что пролет происходил над населенным пунктом.
Как оккупанты гонялись за БпЛА: видео "Милитарный"
На видео видно, что дрон имеет обычную аэродинамическую схему с прямым крылом и оперением в хвостовой части фюзеляжа.
Пока неизвестно, удалось ли россиянам таки сбить "нарушителя границы".
Впрочем, следует заметить, что не впервые враг для перехвата дронов использует авиацию.
В 2022 году российский Ми-28 пытался поймать дрон ГУР в Крыму, однако "сел в лужу". Украинский беспилотник тогда убежал от вражеского огня.
БпЛА время от времени кружат в небе над Санкт-Петербургом
- "Нарушители границы" в виде беспилотников в небе над Ленинградской областью, надо признать, – явление не редкое.
- Они уже неоднократно устраивали шалости на этом клочке российской территории.
- Так, в новом году 18 января в Санкт-Петербурге под атакой оказался на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.
- А 21 января ночью БпЛА атаковали морской торговый порт в Усть-Луге. Удар пришелся по нефтяному терминалу компании "Новатэк".