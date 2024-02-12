В России не планируют вести переговоры по возвращению захваченных украинских территорий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небезня.

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Что наплел российский дипломат

Так, Небензя заявил, что на мирных переговорах с Украиной Россия не будет поднимать вопрос возвращения захваченных с 2022 года земель. По словам дипломата, "дело уже сделано", и эти территории "стали частью России".

Очевидно, как и большинство россиян, господин Небензя существует в какой-то своей вымышленной реальности и потому не способен осознать немало вещей. Во-первых, никто оккупантов не будет просить вернуть территории, которые они захватили. Во-вторых, рано или поздно им придется сделать "жест доброй воли" и убраться прочь из каждого клочка украинской земли.

Напомним, что Путин, несмотря на постоянные публичные возражения о намерении аннексировать украинские территории, осенью 2022 года подписал указ о "присоединении" захваченных частей Запорожья и Херсонской области, а также "ДНР" и "ЛНР" в состав страны-агрессора. Глава Кремля тогда очень радовался, что Азовское море стало внутренним морем России.

Однако уже чуть больше месяца Силам обороны удалось отвоевать часть Херсонской области вместе с Херсоном, которые оккупанты поспешно "записали своими".

Следовательно, Небензе не следует забывать, что все, что якобы "стало частью России", в один прекрасный день может прекратить быть таким, если не по российскому "де-юре", то по украинскому "де-факто".

В ходе этого интервью российский дипломат также выразил уверенность, что Москве и Киеву все равно придется сидеть за столом и договариваться о мире с учетом ситуации на фронте.

Обратите внимание! В Украине исключают любые переговоры со страной- агрессором, пока российские войска находятся на ее территории.