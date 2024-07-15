Заместитель главы общины по вопросам образования Людмила Бойчук В лицее села Субботцы Кропивницкого района Кировоградской области 15 июля погиб 16-летний парень. Это произошло в промежутке между 12:00 и 14:00.

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Назначено несколько экспертиз

Пресс-секретарь полиции Кировоградщины Виталина Бевзенко подтвердила гибель парня. Она также рассказала, что информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 137 Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства будет назначена как судебно-медицинская экспертиза, так и по соблюдению техники безопасности,

– отметила Бевзенко.

Наказание этой статьи предусматривает 3 – 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в области Тамара Беспалова рассказала, что удалось установить, что мальчика поразило током во время игры в подвальном помещении.

До прибытия нашей бригады фельдшер, которая прибежала из амбулатории неподалеку, проводила реанимационные мероприятия. Ребенок умер до прибытия скорой.