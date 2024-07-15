Заступниця голови громади з питань освіти Людмила Бойчук У ліцеї села Суботці Кропивницького району Кіровоградської області 15 липня загинув 16-річний хлопець. Це сталося у проміжку між 12:00 і 14:00.
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Призначено кілька експертиз
Речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко підтвердила загибель хлопця. Вона також розповіла, що інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України.
В рамках кримінального провадження буде призначено як судово-медичну експертизу, так і по дотриманню техніки безпеки,
– зазначила Бевзенко.
Покарання цієї статті передбачає 3 – 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Заступниця директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в області Тамара Беспалова розповіла, що вдалося встановити, що хлопчика уразило струмом під час гри у підвальному приміщенні.
До прибуття нашої бригади фельдшерка, яка прибігла з амбулаторії неподалік, проводила реанімаційні заходи. Дитина померла до прибуття швидкої.