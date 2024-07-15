9-річну дитину після падіння знесло водою. На жаль, дівчинка потонула.

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Що пише ДСНС про інцидент з обривом мосту на Прикарпатті

Рятувальники наголосили, що інцидент стався 12 липня у селі Космач, на Косівщині. За попередньою інформацією, коли мама з дітьми переходили по дерев'яному містку, що на річці Пістинька, в цей час відбувся раптовий прихід води, що обірвав місток.

Маму та хлопчика врятували з річки місцеві жителі, а дівчинку знесло водою. Косівські рятувальники провели спостереження за допомогою катамарану, виставили 5 спостережних постів,

– зазначили у ДСНС.

Невдовзі місцеві жителі, на відстані 6 кілометрів від місця події, виявили тіло дівчинки, 2015 року народження. Рятувальники спільно з працівниками поліції транспортували тіло дитини на берег.

На Прикарпатті з дерев'яного мосту впала мама з двома дітьми / Фото ДСНС

Психолог ДСНС надав психологічну допомогу та підтримку 8 особам, з них 1 дитині.