Приход украинской армии был внезапным для оккупантов. Они были уверены, что уже окончательно закрепились в городе.

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Местные радуются приходу ВСУ

Россияне убеждали местных, что они теперь "навсегда с Россией". На псевдореферендум вообще не приглашали, только говорили, что сами проголосуют.

Когда украинские защитники пришли в Лиман и подняли над городом украинское знамя, местные жители не сдерживали эмоций. Они искренне плакали и обнимали наших военных.

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Лиман после оккупации: актуальные новости

1 октября Владимир Зеленский подтвердил то, что ВСУ освободили Лиман на Донетчине. Глава государства сказал, что украинских флагов на Донбассе становится все больше.

Сергей Гайдай заявил, что украинская администрация будет работать с населением и инфраструктурой в освобожденном Лимане. Прежде всего речь идет о том, чтобы решить гуманитарные проблемы города и помочь местным.

Власти постараются делать все в максимально ускоренном темпе, чтобы успеть до холодов. Особенно это касается подготовки к отопительному сезону. Украинские защитники решили прийти "в гости" к главарю боевиков Денису Пушилину. Однако, к сожалению, никого в приемной не застали.



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