Прихід української армії був раптовим для окупантів. Вони були переконані, що вже остаточно закріпилися у місті.
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Місцеві радіють приходу ЗСУ
Росіяни переконували місцевих, що вони тепер "назавжди з Росією". На псевдореферендум узагалі не запрошували, лише казали, що самі проголосують.
Коли українські захисники прийшли у Лиман і підняли над містом український прапор, місцеві жителі не стримували емоцій. Вони щиро плакали та обіймали наших військових.
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Лиман після окупації: актуальні новини
- 1 жовтня Володимир Зеленський підтвердив те, що ЗСУ звільнили Лиман, що на Донеччині. Глава держави сказав, що українських прапорів на Донбасі стає все більше.
- Сергій Гайдай заявив, що українська адміністрація буде працювати з населенням та інфраструктурою у звільненому Лимані. Перш за все, йдеться про те, щоб вирішити гуманітарні проблеми міста та допомогти місцевим.
- Влада намагатиметься робити все в максимально пришвидшеному темпі, щоб встигнути до холодів. Особливо це стосується підготовки до опалювального сезону.
- Українські захисники вирішили завітати "у гості" до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Однак, на жаль, нікого в приймальні не застали.
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