Прихід української армії був раптовим для окупантів. Вони були переконані, що вже остаточно закріпилися у місті.

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Місцеві радіють приходу ЗСУ

Росіяни переконували місцевих, що вони тепер "назавжди з Росією". На псевдореферендум узагалі не запрошували, лише казали, що самі проголосують.

Коли українські захисники прийшли у Лиман і підняли над містом український прапор, місцеві жителі не стримували емоцій. Вони щиро плакали та обіймали наших військових.

Жителі Лиману зустрічають українську армію зі сльозами на очах: дивіться відео

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Лиман після окупації: актуальні новини

1 жовтня Володимир Зеленський підтвердив те, що ЗСУ звільнили Лиман, що на Донеччині. Глава держави сказав, що українських прапорів на Донбасі стає все більше.

Сергій Гайдай заявив, що українська адміністрація буде працювати з населенням та інфраструктурою у звільненому Лимані. Перш за все, йдеться про те, щоб вирішити гуманітарні проблеми міста та допомогти місцевим.

Влада намагатиметься робити все в максимально пришвидшеному темпі, щоб встигнути до холодів. Особливо це стосується підготовки до опалювального сезону.

Українські захисники вирішили завітати "у гості" до ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Однак, на жаль, нікого в приймальні не застали.

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