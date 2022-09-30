Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что военные победы могут прокомментировать либо Верховный Главнокомандующий, либо Генштаб. Или такое право есть у офицеров, которые на местах и могут комментировать наши военные победы.

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В Лимане все "по украинскому сценарию", – Подоляк

"Но я только скажу, что в Лимане – все по сценарию Украины, это очень эффективный сценарий, который позволит нам заблокировать определенное количество этих изуверов", – говорит Подоляк.

И это очень принципиально с точки зрения деморализации российского общества. Что касается количества заблокированных россиян – это тысячи,

– отмечает он.

Михаил Подоляк отмечает, что в то время, когда в Кремле пьют шампанское за "победы" — в Лимане тысячи россиян могут перейти в легендарный разряд "200" .

Немного деталей о вероятном окружении оккупантов в Лимане: смотрите видео

Украинские защитники на подступах к Лиману – важное

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ держат огневой контроль над всеми подходами и логистическими путями к Лиману. Российская армия на Луганском направлении терпит неудачу. Враг понял, что ВСУ побеждает и начал "тактическую перегруппировку", то есть бежать, пока есть такая возможность.

Впоследствии стало известно, что ВСУ взяли Лиман в кольц — окружили город. По словам эксперта Александра Коваленко, это окружение очень важно для украинской армии. Дело в том, что с этого "кольца" начинается следующая фаза контрнаступления ВСУ.