Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що що військові звитяги можуть прокоментувати або Верховний Головнокомандувач, або Генштаб. Або ж таке право є у офіцерів, які на місцях і можуть коментувати наші військові перемоги.

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У Лимані все "за українським сценарієм", – Подоляк

"Але я лише скажу, що у Лимані – все за сценарієм України, це дуже ефективний сценарій, який дозволить нам заблокувати певну кількість цих нелюдів", – каже Подоляк.

І це вкрай важливо з точки зору деморалізації російського суспільства. Щодо кількості заблокованих росіян – це тисячі,

– зазначає він.

Михайло Подоляк наголошує, що в той час, коли у Кремлі п'ють шампанське за "перемоги" – у Лимані тисячі росіян мжуть перейти у легендарний розряд "200".

Трохи деталей про ймовірне оточення окупантів у Лимані: дивіться відео

Українські захисники на підступах до Лиману – важливе

Речник східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ тримають вогневий контроль над всіма підходами та логістичними шляхами до Лиману. Російська армія на Луганському напрямку зазнає невдач. Ворог зрозумів, що ЗСУ перемагає і почав "тактичне перегрупування", тобто втікати, поки є така можливість.

Згодом стало відомо, що ЗСУ взяли Лиман в кільце, тобто оточили місто. За словами експерта Олександра Коваленка, це оточення є дуже важливим для української армії. Річ у тім, що з цього "кільця" починається наступна фаза контрнаступу ЗСУ.