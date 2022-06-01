Луганская область осталась без централизованного водоснабжения после того, как русские войска разрушили мощности водоканалов.

Важно Все, что россияне делали – это изнасиловали детей и убивали их – интервью с викингом-добровольцем

Сергей Гайдай отметил, что тогда миссия по водообеспечиванию жителей выпала нашим спасателям.

Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области ежедневно занимается подвозом технической и питьевой воды в цистернах в стационарные емкости большого тоннажа, которые установлены в городах, – отметил Сергей Гайдай.



Водоснабжение / Фото телеграмм Сергей Гайдай

"Чтобы люди могли быстро получить качественную питьевую воду, наши международные партнеры предоставили нам современную систему очистки. Она уже в Лисичанске. Теперь мы сможем обеззараживать сразу большой объем воды. Благодарны", – добавил Гайдай.

Последние новости о войне России с Украиной

Россияне пытались штурмовать направление в Гуляйполь, но не имели там успеха. Теперь есть вероятность того, что они будут двигаться в Запорожье. Об этом сказал внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Россия продолжает полномасштабную войну в Украине, пренебрегая мирным населением. В частности, в Херсонской области вероятнее всего обнаружили новую циничную расправу с людьми.

Российские кафиры продолжают вести наступление в Северодонецке, пытаясь прорваться штурмом. Враг установил контроль над восточной частью города. Согласно сообщению Генштаба, российские захватчики имеют частичный успех в этом направлении.

Михаил Подоляк рассказал, как Россия открыто убивает переговорный процесс с Украиной. Представители переговорной группы страны-оккупантки открыто предлагают украсть часть украинской территории.

Йенс Столтенберг – генсек НАТО – отметил, что Владимир Путин допустил стратегическую ошибку. Глава Кремля ошибочно оценил силу и боевой дух украинцев. Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время совместной пресс-конференции с Энтони Блинкеном – госсекретарем США.

У Вооруженных Сил Украины есть определенные успехи в Херсонской области. Но не нужно говорить о масштабном контрнаступлении. Ситуация до сих пор напряженная и непростая. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, на некоторых участках Херсона украинским военным удалось успешно контрнаступать.

Может быть интересно – Эксклюзивное интервью с Алексеем Арестовичем: смотрите видео 24 канала