Луганська область залишилася без централізованого водопостачання після того, як російські війська зруйнували потужності водоканалів.

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Сергій Гайдай зазначив, що тоді місія по водозабезпеченню мешканців випала нашим рятувальникам.

Головне управління ДСНС України у Луганській області щодня займаються підвезенням технічної та питної води в цистернах до стаціонарних ємностей великого тоннажу, які встановлені в містах, – зазначив Сергій Гайдай.



Водопостачання / Фото телеграм Сергій Гайдай

"Аби люди могли швидко отримати якісну питну воду, наші міжнародні партнери надали нам сучасну систему очищення. Вона вже в Лисичанську. Тепер ми зможемо знезаражувати одразу великий об’єм води. Вдячні", – додав Гайдай.

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