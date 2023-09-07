Соответствующую информацию сообщил 7 сентября волонтер Александр Квитка. СМИ написали, что Юрий Архиереев был бывшим директором Лисичанского филиала Международной Благотворительной организации "Международный Фонд борьбы с наркоманией".

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Что известно об инциденте в оккупированном Лисичанске

Сегодня (7 сентября – 24 Канал) в Лисичанске скончался Юрий Архиереев. Его машина попала в ДТП – произошло столкновение с военной машиной. Юрий умер в больнице от травмы, несовместимой с жизнью,

– написал Квитка.

По его словам, Архиереев был человек с тяжелой судьбой.

"Уходит эпоха 90-х годов нашего города... Каждый выбирает свой путь", – добавил волонтер.

Журналист Денис Казанский сообщил, что Юрий Архиреев скончался на месте. Он добавил, что авторитет 90-х остался в городе после прихода России и прогадал.



В Лисичанске погиб Юрий Архиреев / Фото из фейсбука Александра Квитки

По непроверенным данным из сети, Архирееву было 57 лет. Родился он 4 июля 1966 года в Лисичанске, где, вероятно, и прожил всю жизнь. Также он мог заочно учиться в Донецком юридическом институте МВД Украины по специальности "право".

Россияне держат людей в подвалах в оккупированном Энергодаре

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что российские захватчики обустроили во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье много застенков. В частности, враги забирают граждан Украины в застенки только потому, что у них нет российских паспортов.

Есть даже те, которые в городе в отделении полиции, куда недавно прилетел к 3 этажу дрон. Но там гражданских не было, потому что они их держат в подвальных помещениях,

– заявил Орлов.

По его данным, российские захватчики массово грабят и обыскивают дома, гаражи и дачи во временно оккупированном городе.

Особенно оккупанты усилили давление перед так называемыми фейковыми выборами на временно оккупированных территориях Украины. Ведь большинство украинцев не хотят участвовать в шабаше россиян.