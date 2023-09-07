Відповідну інформацію повідомив 7 вересня волонтер Олександр Квітка. ЗМІ написали, що Юрій Архіреєв був колишнім директором Лисичанської філії Міжнародної Благодійної організації "Міжнародний Фонд боротьби з наркоманією".

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Що відомо про інцидент в окупованому Лисичанську

Сьогодні (7 вересня – 24 Канал) у Лисичанську помер Юрій Архіреєв. Його машина потрапила в ДТП – сталося зіткнення з військовою машиною. Юрій помер у лікарні від травми, несумісної із життям,

– написав Квітка.

За його словами, Архіреєв був людиною з тяжкою долею.

"Відходить епоха 90-х років нашого міста... Кожен обирає свій шлях", – додав волонтер.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що Юрій Архіреєв помер на місці. Він додав, що авторитет 90-х залишився у місті після приходу Росії та прогадав.



У Лисичанську загинув Юрій Архіреєв / Фото з фейсбуку Олександра Квітки

За неперевіреними даними з мережі, Архіреєву було 57 років. Народився він 4 липня 1966 року в Лисичанську, де, ймовірно, й прожив все життя. Також він міг заочно навчатись у Донецькому юридичному інституті МВС України за спеціальністю "право".

Росіяни тримають людей у підвалах в окупованому Енергодарі

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські загарбники облаштували в тимчасово окупованому Енергодарі, що на Запоріжжі, багато катівень. Зокрема, вороги забирають громадян України в катівні тільки через те, що ті не мають російських паспортів.

Є навіть ті, які в місті у відділку поліції, куди нещодавно прилетів до 3 поверху дрон. Але там цивільних не було, бо вони їх тримають у підвальних приміщеннях,

– заявив Орлов.

За його даними, російські загарбники також масово грабують та обшукують будинки, гаражі та дачі в тимчасово окупованому місті.

Особливо окупанти посилили тиск перед так званими фейковими виборами на тимчасово окупованих територіях України. Адже більшість українців не хочуть брати участі в шабаші росіян.