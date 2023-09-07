Місто залишається стратегічно важливим для росіян. Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що саме від Токмака залежить забезпечення південного угруповання окупантів військовим озброєнням.

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Чи тікатимуть росіяни з Токмака

Сили оборони безпосередньо здійснюють рух у напрямку Токмака. Для України важливою є саме залізниця, яка живить все угруповання окупантів на Півдні. Залізнична гілка Токмак – Джанкой – основна лінія сполучення, через яку перекидають левову частку необхідної амуніції та іншого забезпечення росіян.

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“Рух у цьому напрямку пріоритетний. Але не сам Токмак, а радше залізничні шляхи сполучення. Окупанти хвилюються. Вони бачать, що їхні резерви зменшуються та ініціатива й далі належить Силам оборони, та йде методичне вибивання ворога”, – сказав Кузан.

Окупанти навряд чи тікатимуть з Токмака – місто для них у пріоритеті. Адже від цього залежить забезпечення усього південного угруповання росіян. Уже зараз помітно, як цивільні колаборанти тікають, а починає все більше панувати російська армія. Очевидно, росіянам не потрібна цивільна інфраструктура, тому й вони грабують та мародерять.

Окупанти готуються захищати Токмак

"Вони готуються до оборони. Там побудована досить щільна лінія укріплень. Навіть, якщо ми пройдемо усі "лінії Суровікіна", то сам Токмак також підготований окупантами до облоги. Без застосування артилерії та тривалих ударів по місту, ми не зможемо розбити те численне угруповання, яке там перебуває", – підкреслив Сергій Кузан.

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Проте зазвичай Сили оборони не атакують "в лоб", а навпаки заходять з флангів. Натомість окупанти не готові діяти в умовах щільної облоги. До прикладу, населені пункти в районах Мар'їнки та Авдіївки практично в напівоточенні. Проте понад рік українські військові діють у такому режимі та не дають противнику просуватися вперед.

Ми фактично щодня діємо на своїй землі в екстремальних умовах. Тоді як окупанти в таких умовах не готові діяти, тому воюють завдяки своїй чисельності,

– зазначив Кузан.

Ситуація в Запорізькій області