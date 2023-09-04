За його словами, це дозволить маневрувати нашим військам своєю технікою та особовим складом. Водночас українська армія має також прорвати дві інші лінії оборони окупантів на цьому напрямку.

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Що дав ЗСУ прорив першої лінії оборони

Штупун наголосив, що росіяни розподілили свої ресурси для трьох ліній оборони у відсотковому співвідношенні 60 на 20 і на 20. За його словами, перша з них була щільно замінована, там було багато бетонних укріплень та протитанкового озброєння, однак інші можуть теж містити багато цих елементів.

"Другу лінію також не можна скидати та казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, грамотно побудовані. Але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", – наголосив він.

Речник зазначив, що на деяких ділянках мінних полів буде менше, але пояснив, що "не треба думати що їх легко буде взяти". Він сказав, що першу лінію Сили оборони розміновували вручну, бо росіяни брали на приціл будь-яку техніку, тож її доводилося відводити. А другу лінію наші військові планують розміновувати комплексно.

Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території, по яким ми можемо маневрувати, й противник також повинен буде якось діяти,

– зауважив Штупун.

Наостанок він додав, що в місцях прориву можна буде залучити більше військових нашої армії. Проте, на його думку, просування до Азовського узбережжя залежатиме від багатьох обставин, наприклад, від кількості боєприпасів.

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