Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о возможной войне России против НАТО. По его словам, все будет зависеть от сценария войны в Украине.

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Мероприятие должно поддерживать Украину

Президент Литвы считает, что Россия может развернуть войну против НАТО, если Запад перестанет поддерживать Украину. Однако он также подчеркнул, что возможность того, что партнеры перестанут помогать нашему государству, невелика.

Науседа сказал, что если России не удастся вернуть все в свою пользу, она застрянет и не сможет воевать на нескольких фронтах.

Если все будет иначе, и Запад вдруг отвернется от Украины, не будет оказывать ей необходимую помощь... Да, тогда может произойти так, но вероятность такого сценария невелика,

– сказал он.

По словам Науседы, "ни у кого нет ответа на вопрос, когда поведение России может измениться, и когда оно бросит свой взгляд в сторону НАТО".

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