Инцидент произошел на железнодорожном пункте пропуска в Кибартайе 3 и 4 ноября. Грузовые поезда хотели въехать в Литву из Калининградской области.

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Вагоны так и не пустили в Литву

Однако транспорт не пропустили. В одном поезде было 3 вагона с русской военной символикой, а в другом – 2. Они должны были ехать транзитом через Литву в Беларусь.

Эти вагоны было приказано отцепить от сформированных в России поездов и вернуть обратно в Калининградскую область,

– рассказали пограничники.



Вагоны отправили обратно в Калининградскую область / Фото Госпогранслужбы Литвы.



Российский поезд с военной надписью / Фото Госпогранслужбы Литвы

Литва сообщила о новой помощи для Украины

Правительство Литвы в конце октября сообщило, что поможет Украине с ремонтом немецких гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). В частности, Литва отремонтирует не менее 12 поврежденных на войне в Украине самоходных артиллерийских установок.

Технику будут восстанавливать непосредственно в Литве. Известно, что две отремонтированные установки уже едут в Украину. Кстати, ранее Вильнюс чинил для Вооруженных сил Украины немецкие САУ PzH 2000.

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