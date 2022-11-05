Інцидент трапився на залізничному пункті пропуску у Кібартаї 3 та 4 листопада. Вантажні потяги хотіли в'їхати у Литву з Калінінградської області.

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Вагони так і не пустили в Литву

Однак транспорт не пропустили. В одному поїзді були 3 вагони з російською військовою символікою, а в іншому – 2. Вони мали їхати транзитом через Литву до Білорусі.

Ці вагони було наказано відчепити від сформованих в Росії поїздів і повернути назад в Калінінградську область,

– розповіли прикордонники.



Вагони відправили назад у Калінінградську область / Фото Держприкордонслужби Литви



Російський поїзд з військовим написом / Фото Держприкордонслужби Литви

Литва повідомила про нову допомогу для України

Уряд Литви наприкінці жовтня повідомив, що допоможе Україні з ремонтом німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH2000). Зокрема, Литва відремонтує щонайменше 12 пошкоджених на війні в Україні самохідних артилерійських установок.

Відновлюватимуть техніку безпосередньо у Литві. Відомо, що 2 відновлені установки вже їдуть в Україну. До речі, раніше Вільнюс відремонтував для Збройних Сил України німецькі САУ PzH 2000.

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