Аэропорт Ливана отменяет международные рейсы: какая причина

В аэропорту Бейрута столицы Ливана 29 июля начали отменять или задерживать рейсы. Это связано с опасениями относительно возможных атак со стороны Израиля.

Израильская армия может поразить объекты террористической ливанской группировки "Хезболла". Международный аэропорт Бейрут-Рафик Харири является единственным аэропортом Ливана.

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Аэропорт Ливана отменяет или переносит рейсы

Ливанская авиакомпания Middle East Airlines (MEA) объяснила сбои в расписании страховыми рисками, возникшими в результате обострения напряженности между Израилем и "Хезболлой".

Аналогично, авиакомпания Lufthansa решила приостановить пять маршрутов в Бейрут и обратно, обслуживаемых Swiss International Air Lines, Eurowings и Lufthansa, до 30 июля по соображениям предосторожности.

Согласно сообщениям информационного табло аэропорта Бейрута и сайта отслеживания полетов Flightradar24, авиакомпания Turkish Airlines отменила два рейса в ночь на воскресенье.

Кроме того, другие авиакомпании, включая турецкий лоукостер SunExpress, дочернюю компанию Turkish Airlines AJet, греческую авиакомпанию Aegean Airlines, Ethiopian Air и MEA, также отменили рейсы, запланированные на понедельник в Бейруте, как сообщает Flightradar24.

К слову, в ЦАХАЛ сообщали, что израильская авиация нанесла удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана. Удары были нанесены по районам семи населенных пунктов Ливана, в частности, по складам с оружием и инфраструктуре "Хезболлы" в районах Чабриха, Бордж эль Чмали, Бекаа, Кфаркела, Раб эль Талатин, Хиам и Тайр Харфа.