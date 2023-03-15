Инспекторы МАГАТЭ отметили, что уран исчез с объекта, который больше не находится под контролем ливийского правительства.

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В Ливии "исчезли" 2,5 тонны природного урана

К журналистам попало конфиденциальное заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси для стран-членов, в котором он сообщил, что на месте хранения концентрата урановой руды в Ливии теперь пусто. Куда исчезли бочки с опасным веществом – неизвестно.

Инспекция этого объекта была запланирована еще на 2022 год, однако тогда ее отложили из-за "ситуации с безопасностью в регионе". В результате инспекцию провели аж 14 марта 2023 года.

В ходе инспекции во вторник специалисты Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана в форме UOC (концентрата урановой руды), ранее заявленные (Ливией), не оказались на месте,

– говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он отметил, что потеря информации о нынешнем местонахождении ядерных материалов может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности. МАГАТЭ пообещало выяснить обстоятельства вывоза урана с площадки, название которой не указали, а также найти "потерянные" 10 бочек с ураном.

Кратко о том, что этому предшествовало