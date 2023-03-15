Інспектори МАГАТЕ зазначили, що уран зник з об'єкта, який більше не перебуває під контролем лівійського уряду.

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У Лівії "зникли" 2,5 тонни природного урану

До журналістів потрапила конфіденційна заява глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі для країн-членів, у якій він повідомив, що на місці зберігання концентрату уранової руди у Лівії тепер пусто. Куди зникли бочки з небезпечною речовиною – невідомо.

Інспекція цього об'єкта була запланована ще на 2022 рік, проте тоді її відклали через "ситуацію з безпекою в регіоні". У результаті інспекцію провели аж 14 березня 2023 року.

У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії "виявили, що 10 бочок, які містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), раніше заявлені (Лівією), не були присутні на місці,

– мовиться у заяві глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Він зауважив, що втрата інформації про нинішнє місцеперебування ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також проблеми ядерної безпеки. МАГАТЕ пообіцяло з'ясувати обставини вивезення урану з майданчика, назву якого не вказали, а також знайти "загублені" 10 бочок з ураном.

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