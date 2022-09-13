Концерт состоится на Замковой площади в центре Люблина и продлится 6 часов, сообщает 24 канал.

Больше об этом Купить билет на поддержку Украины: в Люблине состоится благотворительный концерт

Что известно о концерте Free World Radio

Большой благотворительный концерт объединит на одной сцене не только украинских исполнителей, но и иностранных коллег. Также в Free World Radio примут участие актеры, журналисты и спортсмены. И все это для того, чтобы собрать как можно больше денег для Украины. Будут выступать на Radio Free World:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with Team of Masters;

Champions;

Miuosh и другие.

Название концерта – Free World Radio или Радио свободного мира – выбрано неслучайно. Ведь радио – это удивительное средство массовой информации, которое передает сигнал на огромные расстояния. Оно является спутником и другом, а также театром воображения. Организаторы концерта отметили, что видят надежду в единении.

Мы видим надежду в совместных действиях – мы доказываем, что, даже развлекаясь, можно эффективно помогать. Например, купив билет-пожертвование на благотворительный концерт,

– сказали организаторы.

Кроме крутой музыки запланирован еще и аукцион подарков от артистов. К примеру, Tymek дарит свой золотой альбом.

Где смотреть Free World Radio

Партнерами благотворительного мероприятия стали "Люкс ФМ", 24 канал и "Захід.нет". Трансляцию шоу можно будет смотреть и на YouTube 24 канала. А еще наша съемочная группа будет вести включение с площади у сцены.

Приобрести билеты на концерт можно – по ссылке. Их стоимость стартует от 49 злотых. Организаторы называют билеты "кирпичиками", которые пойдут на восстановление Украины. Поэтому призывают всех приобрести свой "кирпичик" и приобщиться к важному делу.

Обратите внимание! Все собранные деньги направят в фонд United24.