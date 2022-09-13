Концерт відбудеться на Замковій площі у центрі Любліна і триватиме аж 6 годин, повідомляє 24 канал.

Більше про це Купуй квиток на підтримку України: у Любліні відбудеться благодійний концерт

Що відомо про концерт Free World Radio

Великий благодійний концерт об'єднає на одній сцені не лише українських виконавців, але і їхніх іноземних колег. Також у Free World Radio візьмуть участь актори, журналісти та спортсмени. І все це для того, аби зібрати якомога більше грошей для України. Виступатимуть на Radio Free World:

Kalush Orchestra;

Olivia Addams;

Tymek;

T. Love;

Myslovitz;

Krzysztof Cugowski with the Team of Masters;

Champions;

Miuosh та інші.

Назву концерту – Free World Radio або ж Радіо вільного світу – обрана невипадково. Адже радіо – це надзвичайний засіб масової інформації, яке передає сигнал на величезні відстані. Воно є супутником і другом, а також театром уяви. Організатори концерту зазначили, що бачать надію в єднанні.

Ми бачимо надію у спільних діях – ми доводимо, що навіть розважаючись, можна ефективно допомагати. Наприклад, купивши квиток-пожертву на благодійний концерт,

– сказали організатори.

Крім крутої музики, запланований ще й аукціон подарунків від артистів. До прикладу, Tymek дарує свій золотий альбом.

Де дивитися Free World Radio

Партнерами благодійного заходу стали "Люкс ФМ", 24 канал та "Захід.нет". Трансляцію шоу можна буде дивитися і на YouTube 24 каналу. А ще наша знімальна група буде вести включення з площі біля сцени.

Придбати квитки на концерт можна – за посиланням. Їхня вартість стартує від 49 злотих. Організатори називають квитки "цеглинками", які підуть на відбудову України. То ж закликають усіх придбати свою "цеглинку" й долучитися до важливої справи.

Зверніть увагу! Усі зібрані гроші скерують у фонд United24.