Огромные рождественские украшения были замечены на улице Тоттенхэм Корт Роуд. Похоже, они не смогли противостоять сильному ветру, охватившему Лондон.

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Такое зрелище изумило прохожих. Люди даже пытались скрыться, поскольку шарики сметали все на пути.

Шарики порадовали сеть

В сети шутили, что украшения похожи на шарики из лотереи, на которых забыли поставить числа.

Кроме того, предлагали представить картину, что шарики врезались в машину. Спрашивали, как тогда объяснить страховой компании, что гигантская безделушка причинила вред.

Гигантские украшения летят по центру Лондона: видео

Инцидент вызвала непогода. Накануне метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение погоды на южном побережье Англии – приближался шторм Клаудио.

В Лондоне прогнозировали сильные ливни и шквальный ветер. Также отмечалось, что в городе станет холодно. Минимальная температура составит +6.

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