Величезні різдвяні прикраси помітили на вулиці Тоттенхем Корт Роуд. Схоже, вони не змогли протистояти сильному вітру, який охопив Лондон.

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Таке видовище неабияк здивувало перехожих. Люди навіть намагались сховатись, оскільки кульки змітали все на шляху.

Кульки потішили мережу

У мережі жартували, що прикраси схожі на кульки з лотереї, на яких забули поставити числа.

Крім того, пропонували уявити картину, що кульки врізалися у машину. Запитували, як тоді пояснити страховій компанії, що гігантська дрібничка завдала шкоди.

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Інцидент спричинила негода. Напередодні метеорологічна служба випустила жовте попередження про погоду на південному узбережжі Англії – наближався шторм Клаудіо.

У Лондоні прогнозували сильні зливи та шквальний вітер. Також зазначали, що у місті стане холодно. Мінімальна температура становитиме +6.

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