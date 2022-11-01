Величезні різдвяні прикраси помітили на вулиці Тоттенхем Корт Роуд. Схоже, вони не змогли протистояти сильному вітру, який охопив Лондон.
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Таке видовище неабияк здивувало перехожих. Люди навіть намагались сховатись, оскільки кульки змітали все на шляху.
Кульки потішили мережу
У мережі жартували, що прикраси схожі на кульки з лотереї, на яких забули поставити числа.
Крім того, пропонували уявити картину, що кульки врізалися у машину. Запитували, як тоді пояснити страховій компанії, що гігантська дрібничка завдала шкоди.
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Інцидент спричинила негода. Напередодні метеорологічна служба випустила жовте попередження про погоду на південному узбережжі Англії – наближався шторм Клаудіо.
У Лондоні прогнозували сильні зливи та шквальний вітер. Також зазначали, що у місті стане холодно. Мінімальна температура становитиме +6.
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